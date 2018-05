14.05.2018 Bonn. Vom 23. bis 25. Mai und am 23. Juni verwandelt sich das Gelände der Bonner Universitäts-Kinderklinik wieder in ein Teddy-Krankenhaus.

Kinder können hier ihre Stofftiere von Medizin- und Pharmaziestudenten untersuchen lassen, wie die Uniklinik am Montag in Bonn ankündigte. In dem komplett ausgestatteten Krankenhaus mit Anmeldung, Wartezone, Behandlungsräumen, OP, Röntgenabteilung und Apotheke behandelten Fachärzte für „Stofftierheilkunde“ die kranken Kuscheltiere und Puppen.

Mit der Aktion könnten Kinder den Aufenthalt in einem Krankenhaus erleben, ohne selbst Patient zu sein, erläuterte Johannes Breuer, Direktor des Zentrums für Kinderheilkunde. „Wir wollen dazu beitragen, dass die Kinder weniger Ängste haben, falls sie selbst einmal betroffen sind.“ Auch für die angehenden Ärzte und Apotheker seien die Besuche der Teddy- und Puppeneltern wertvoll, sagte der Kinderkardiologe: „Sie können den Umgang mit künftigen Patienten üben.“

An den drei Mai-Tagen erwartet das Teddy-Krankenhaus 60 angemeldete Kindergartengruppen. Am Freitag, 23. Juni, ist das Teddy-Krankenhaus zusätzlich von 13 bis 16 Uhr geöffnet für alle Familien mit Kindern.

Die Aktion findet bereits zum 15. Mal statt. Seit dem Start im Jahr 2004 haben den Angaben zufolge insgesamt 17.000 Kinder die Bonner Teddy-Klinik mit ihren Plüschtieren und Puppen besucht. (epd)