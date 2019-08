Anwohner anscheinend zu spät informiert

Bonn. Nach dem Fund von Legionellen auf einem Uni-Gebäude in Bonn kritisieren Medizinerinnen die Informationspolitik der Alma Mater. Diese habe nach zwei Tagen die Medien, jedoch nicht die Anwohner benachrichtigt.

Der Zwischenfall mit Legionellen in der Verdunstungskühlanlage auf einem Uni-Gebäude an der Wegelerstraße sorgt bei einigen Nachbarn nach wie vor für große Verunsicherung. Auch ärgern sich Anwohner über die Informationspolitik der Universität, die nach Bekanntwerden des Befunds am Montag vergangener Woche zwei Tage wartete, ehe sie am Mittwoch die Medien informierte, nicht aber die unmittelbaren Nachbarn.

„Eine sofortige Anwohner-Information, zum Beispiel über Flugblätter, wäre hier angebracht gewesen, um eine weitere Verunsicherung der Anwohner über ihre akute Gefährdung zu vermeiden“, schreibt GA-Leserin und Medizinerin Dorothée Dommers. Schon in der Vergangenheit habe es bezüglich der Lüftungsanlagen der Institute in dem Quartier Beschwerden seitens der Anwohner gegeben, berichtet die Ärztin. „Insbesondere der unzureichende Lärmschutz wurde hier bemängelt.“ Die Uni sei bisher „nicht ernsthaft“ auf die Beschwerden eingegangen.

Inge Müller – auch sie ist Ärztin und wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft des betroffenen Unigebäudes – beklagt, dass Anwohner nicht unmittelbar informiert wurden. „Bislang ist es mir nicht gelungen, einen zuständigen Universitätsmitarbeiter zu erreichen.“ Eine erneute Nachfrage des GA am Dienstag bei der Uni, warum die Anwohner nicht unmittelbar nach Bekanntwerden über die Gefährdung informiert wurden, blieb bis zum Abend unbeantwortet.

Eine Nachfrage bei der Stadt Bonn ergab: Nach wie vor haben sich keine Anwohner beim Gesundheitsamt gemeldet. Außerdem habe die Uni mitgeteilt, dass die am 12. August als Sofortmaßnahme durchgeführte Hochdesinfektion erfolgreich verlaufen sei. Der vorläufige Befund der veranlassten Untersuchung vom Dienstag, 13. August, sei frei von Legionellen gewesen.