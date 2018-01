200 Jahre Hochschule

Bonn. Vor 200 Jahren wurde die Uni Bonn gegründet, und aus diesem Anlass widmet der Bundesfinanzminister der Hochschule eine Briefmarke. Diese wird an öffentlichen Poststellen sowie im Unigebäude zu kaufen sein.

Zum 200-jährigen Jubiläum der Universität Bonn widmet das Bundesfinanzministerium der Hochschule eine Sonderbriefmarke. Das Postwertzeichen „200 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn“ zeigt einen Ausschnitt der Präambel der Stiftungsurkunde, das historische Siegel der Hochschule sowie eine Silhouette einer der Türme des barocken Hauptgebäudes.

Am 2. Februar wird die 45-Cent-Briefmarke offiziell an die Uni Bonn übergeben. Sammler können diese samt Ersttagsstempel am 1. und 2. Februar von 10 bis 17 Uhr im Uni-Hauptgebäude erhalten. Sie wird auch an allen Verkaufstellen der Post zu kaufen sein.

Über die Themen in Briefmarkenmotiven entscheiden der Bundesfinanzminister sowie ein 14-köpfiges Gremium. Rund 100 Grafiker gestalten derzeit die deutschen Briefmarken. Ein Kunstbeirat beurteilt die Entwürfe, die von sechs bis acht Grafikern eingereicht werden.