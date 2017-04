Die Polizei sperrte die Straße in Richtung Norden ab.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Bonn: Auf der Graurheindorfer Straße ist ein Mann von einem Auto erfasst worden.

Bonn. Bei einem Unfall auf der Graurheindorfer Straße ist am Mittwochvormittag ein Fußgänger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Straße musste in Richtung Norden gesperrt werden.

19.04.2017

Die Polizei ist am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr an die Graurheindorfer Straße alarmiert worden. Bei einem Unfall ist ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Trotz intensiver medizinischer Versorgung und dem Abtransport in ein Krankenhaus erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Der Mann wollte in Höhe der Bundesanstalt für Finzanzdienstleistungsaufsicht die Straße überqueren, als er von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert wurde. Die Fahrbahn wurde zwischen der Husarenstraße und der Auffahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Norden für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Die genaue Ursache des Unfalls muss noch ermittelt werden. Die Polizei hat einen Gutachter angefordert, zudem sollen Überwachungskameras der Bundesanstalt ausgewertet werden, um möglicherweise Erkenntnisse über den Hergang zu bekommen. (ga)

