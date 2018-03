Probleme auf den Autobahnen

Bonn. Auf den Autobahnen rund um Bonn geht es am Mittwochmorgen nur langsam voran. Grund ist neben dem Streik bei Bus und Bahn ein Unfall auf der Autobahn 565.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.03.2018

Autofahrer brauchen am Mittwochmorgen viel Geduld auf den Autobahnen rund um Bonn. Auf der Autobahn 565 hat es zwischen Meckenheim und Endenich einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei war gegen 6.50 Uhr ein Unfall mit drei beteiligten Fahrstreifen gemeldet worden. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Der Verkehr fließt nur stockend in Richtung Bonn, Autofahrer müssen rund 20 Minuten mehr einplanen.

Auswirkungen des Streiks sorgen ebenfalls für Probleme auf den Straßen. Viele Pendler sind von Bus und Bahn auf das Auto umgestiegen, die Straßen sind somit noch voller als an anderen Tagen. Auch auf der Autobahn 59 in Richtung Köln geht es daher ebenso nur langsam voran wie auf der A560 vor dem Dreieck Sankt Augustin-West und der Autobahn 555 vor dem Bonner Verteilerkreisel am Potsdamer Platz.

