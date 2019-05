Bonn. Nach einem Verkehrsunfall auf der A565 an der Ausfahrt Ausfahrt Tannenbusch staute sich am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Beuel der Verkehr auf mehreren Kilometern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2019

Für viel Stau im Berufsverkehr hat am Freitagmorgen gegen 8 Uhr ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der A565 gesorgt. Niemand wurde verletzt, es entstand der Polizei zufolge lediglich ein Sachschaden. Die Unfallstelle an der Ausfahrt Tannenbusch in Fahrtrichtung Beuel war gegen 8.45 Uhr wieder geräumt.