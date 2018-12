Ungesicherte Unfallstelle

Ein Unfall auf der A 565 sorgt am Mittwoch für Stau.

Bonn. Nach einem Verkehrsunfall auf der A565 zwischen der Ausfahrt Poppelsdorf und der Ausfahrt Tannenbusch kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. In Fahrtrichtung Beuel staut sich deshalb zurzeit der Verkehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2018

Ein Verkehrsunfall sorgt zurzeit für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A565 in Fahrtrichtung Beuel. In einer Kurve zwischen der Ausfahrt Poppelsdorf und der Ausfahrt Tannenbusch ist nach erster Erkenntnis ein Twingo aus Richtung Meckenheim kommend auf der linken Spur in die Leitplanke gefahren. Die Fahrerin wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Die Unfallstelle war zunächst ungesichert, Autofahrer sollten deshalb besonders vorsichtig fahren und eine Rettungsgasse freihalten.

