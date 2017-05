Linke Spur Richtung Meckenheim dicht

Bonn. Auf der A565 Richtung Meckenheim hat es am Nachmittag in der Baustelle vor der Ausfahrt Lengsdorf einen Unfall gegeben. Die linke Spur in der Baustelle ist komplett dicht, die rechte noch befahrbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.05.2017

Die Baustelle auf der A565 Richtung Meckenheim teilt sich hinter der Ausfahrt Poppelsdorf in zwei Fahrspuren auf. Innerhalb der linken Spur ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Näheres ist bisher nicht bekannt. Laut unserem Reporter Axel Vogel versuchen viele Autofahrer rückwärtsfahrend, aus dem linken Fahrstreifen innerhalb der Baustelle, dem Stau zu entkommen.

Zeitgleich kamen auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn am Seitenstreifen ebenfalls drei Fahrzeuge zum stehen, auch hier staut sich der Verkehr inzwischen.

Die aktuelle Verkehrslage

Weitere Berichterstattung folgt...