Baustelle an der Nordbrücke

Bonn. Ein Unfall in der Baustelle sorgt auf der A565 in Fahrtrichtung Sankt Augustin aktuell für Stau im Berufsverkehr. An dem Unfall sind nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2019

Auf der Bonner Nordbrücke ist es am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Sankt Augustin zu einem Unfall in der Baustelle gekommen. Mehrere Fahrzeuge stehen derzeit auf dem Seitenstreifen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Sankt Augustin auf Anfrage. Aufgrund des Unfalls müssen Autofahrer aktuell mit Stau auf der A565 rechnen.

Weitere Berichterstattung folgt...