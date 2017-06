Auf der A555 kam es am Donnerstag zu einem Unfall.

Bonn. Nach einem Unfall auf der A555 zwischen Bornheim und Bonn kam es am späten Donnerstagnachmittag zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2017

Auf der A555 in Bonn ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen kam es vor der Autobahnabfahrt auf die A565 in Richtung Bad Godesberg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bis zurück nach Bornheim. Kurzzeitig war nur eine der drei Spuren befahrbar. Nach etwa einer Stunde konnte die Fahrbahn in Richtung Bonn wieder komplett freigegeben werden.

