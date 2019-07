Linien 62 und 66 in Bonn gesperrt

Bonn. Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag die vielbefahrene Kreuzung B56/B9 am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn blockiert. Auch die Stadtbahnen 62 und 66 waren betroffen. Es kommt zu Verzögerungen.

Von Sebastian Meltz, 03.07.2019

Gegen 10.15 Uhr am Mittwochvormittag hat sich ein folgenreicher Verkehrsunfall am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn ereignet. Ein Pkw befindet sich im Kreuzungsbereich Berliner Freiheit/Belderberg auf den Straßenbahnschienen.

Für etwa eine Stunde pendelte die Stadtbahn 62 nur zwischen Dottendorf und Thomas-Mann-Straße, die Fahrten der Linie 66 aus Richtung Siegburg endeten in Beuel am Adenauerplatz, die Fahrten aus Richtung Bad Honnef am Bertha-von-Suttner-Platz. Die Fahrgäste waren angehalten, auf die planmäßigen Buslinien auszuweichen, um die Kennedybrücke zu überqueren.

Gegen 11.20 Uhr wurde die Streckentrennung wieder aufgehoben, teilten die Stadtwerke Bonn via Twitter mit. Noch immer komme es zu Verspätungen und Unregelmäßigkeiten. Der Verkehr auf der B56 staute sich zeitweise bis zum Alten Friedhof zurück, auf der B9 reichte der Rückstau bis zum Hofgarten.

#Li,62 #Li,66 Auf dem gesperrtem Abschnitt bitte die Planmäßig verkehrenden Buslinien zur Weiterfahrt nutzen. (10:33) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 3. Juli 2019

Zum Unfallhergang liegen aktuell noch keine Informationen vor. Nach ersten Informationen sind zwei Pkw miteinander kollidiert.

Weitere Berichterstattung folgt