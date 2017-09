Bei Veranstaltungen in der Oper und den Bad Godesberger Kammerspielen ist die Feuerwehr gesetzlich verpflichtet, Brandsicherheitswachen einzusetzen. Die Anzahl hängt von Art und Ort der Veranstaltung ab, in der Oper sind es laut Stadtverwaltung in der Regel zwei bis drei Feuerwehrleute. Die Personalkosten für diese Einsätze liegen bei 130 000 Euro im Jahr. Auch nach der geplanten Instandsetzung von Oper und Schauspiel, bei der auch Brandschutzmängel beseitigt werden sollen, will die Feuerwehr die Zahl der Brandsicherheitswachen nicht reduzieren.