Bei der Tat gefilmt

Pfandflaschen im Wert von mehreren hundert Euro wurden in der Bonner Altstadt gestohlen.

Bonn. Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Bonn einen Pfandflaschendieb. Dieser soll im Dezember vergangenen Jahres Leergut im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2019

In Bonn wird ein bislang unbekannter Mann verdächtigt, am 1. Dezember vergangenen Jahres Pfandflaschen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet zu haben. Die Videokamera eines Getränkemarktes in der Bonner Altstadt zeichnete den verdächtigen Dieb bei der Tat auf.

Bei den bisherigen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige nicht identifiziert werden. Daher veröffentlichte die Polizei Bonn auf richterlichen Beschluss nun Bilder des Mannes. Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 34 bitten unter der Rufnummer 0228/150 um Hinweise zur Identität des Mannes.