Polizei sucht mit Foto

Bonn. Im Oktober 2017 hat ein Unbekannter am Bonner Hauptbahnhof mutmaßlich einen Reisenden bestohlen. Der Tatverdächtige entwendete unter anderem Bargeld und einen Laptop. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2018

Am 28. Oktober 2017 hat ein Reisender beim Ausstieg im Bonner Hauptbahnhof seinen Rucksack in einem Zug vergessen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Rucksack zwar wiedergefunden, es fehlten allerdings Laptop, Mobiltelefon, ein Tablet sowie Bargeld in Höhe von 1220 Euro.

Nun wird mit Bildern nach einem unbekannten Tatverdächtigen gesucht, der den Rucksack nach Abfahrt des Zuges an sich nahm. Die Bundespolizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort und der Identität der Person.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise entgegen unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.