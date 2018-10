Einbruch in der Bonner Südstadt

Bonn. Am Dienstag hat ein unbekannter Täter eine Gitarre aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Südstadt entwendet. Er verschaffte sich gewaltsamen Zutritt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2018

Ein Unbekannter ist am Dienstag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Südstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Täter in einem Zeitraum zwischen 2 und 11 Uhr morgens in den Kellerbereich und öffnete gewaltsam die Tür eines Raumes, aus dem er eine Gitarre im Wert von mehreren hundert Euro entwendete. Er verließ den Tatort unerkannt.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen - mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.