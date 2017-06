Sechsjähriger reagiert richtig

Ein Unbekannter hat in Röttgen versucht, einen Sechsjährigen in sein Auto zu locken.

Röttgen. Ein Unbekannter soll versucht haben, in Bonn-Röttgen einen Sechsjährigen in sein Auto zu locken. Der reagierte richtig und radelte davon.

Wie die Polizei am Dienstag auf GA-Anfrage mitteilte, war der Sechsjährige mit seinem Fahrrad am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Herzogsfreudenweg unterwegs. Neben ihm hielt der Mann in einem silberfarbenen Auto, vermutlich handelte es sich um einen Mercedes. Der Unbekannte sprach den Jungen an und fragte ihn, ob er in sein Auto steigen wolle, der Sechsjährige lehnte ab und fuhr mit seinem Rad davon.

Seine Mutter erstattete umgehend Anzeige, der Junge wurde noch am Freitagabend befragt. Nach seinen Angaben ist der Mann circa 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen langen schwarz-grauen Bart. Er trug ein schwarzes Hemd, eine blaue Jeans und eine rote Baseballkappe mit dem Schirm nach hinten. In seinem Wagen befand sich ein schwarzer Hund, es könnte sich um einen Schäferhund gehandelt haben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02 28/1 50 bei der Polizei zu melden.

Kinder sollten laut Polizei nicht allein, sondern in kleinen Gruppe zur Schule, zum Kindergarten oder zum Spielplatz gehen, so die Polizei. „Dabei müssen sie zur Pünktlichkeit und zur Einhaltung vereinbarter Wege angehalten werden.“ Mit Fremden mitzugehen oder in Autos einzusteigen ist tabu, auch sollten ohne Erlaubnis der Eltern keine Geschenke angenommen werden.

Eltern sollten mit ihren Kindern üben, wie man sich in bedrohlichen Lagen richtig verhält, damit das Kind im Notfall richtig reagieren kann. Eine Möglichkeit ist es, andere Erwachsene anzusprechen und sie um Hilfe zu bitten.