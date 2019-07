Angriff am Brassertufer in Bonn

Eine junge Frau sitzt am Brassertufer. Hierbei handelt es sich um ein Symbolbild.

Bonn. In der Nacht auf Freitag hat es in Rheinnähe zum Bonner Brassertufer einen Raubüberfall gegeben. Ein Mann attackierte eine junge Frau und der Begleiter entwendete die Handtasche der Frau. Die Polizei sucht nach vier Personen.

Von Felix Schröder, 19.07.2019

Gegen 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich am Brassertufer, in der Nähe des Rheins, ein Raubüberfall auf eine 23-Jährige. Nach Angaben der Polizei saß die junge Frau mit einer Bekannten auf einer Bank. Eine Gruppe von vier jungen Männern näherte sich den Frauen.

Nachdem die Männer die Frauen zunächst angesprochen hatten, schlug eine Person auf die 23-Jährige ein. Sie konnte sich zur Wehr setzen und dabei fiel ihre Handtasche auf den Boden. Einer der Begleiter des Mannes ergriff die Tasche, in der sich neben persönlichen Papieren Schlüssel und eine geringe Bargeld befand.

Die Räuber liefen dann in Richtung Hofgarten davon. Nach Zeugenangaben hielten sich die Verdächtigen noch im Bereich der Haltestelle "Universität/Markt" auf, bevor sie ihre Flucht schließlich in unbekannte Richtungen fortsetzten.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Männer werden folgendermaßen beschrieben: Der Haupttäter soll einen dunklen Hauttyp und kurze Haare haben. Er trug unter anderem eine blaue Jacke und eine helle Hose. Die drei Mittäter sollen südländischer Typus sein und ebenfalls kurze Haare tragen. Dazu sollen sie dunkel gekleidet gewesen sein.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.