Polizei fahndet mit Foto

Bonn. Die Bonner Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann. Dieser wurde in einer Bahn sowie in der U-Bahnhaltestelle Plittersdorfer Straße mit einer Waffe beobachtet.

Von Sebastian Fink, 19.06.2019

Ein bislang unbekannter Mann ist am 4. April dabei beobachtet worden, wie er in der U-Bahnhaltestelle Plittersdorfer Straße eine Pistole bei sich führte. Kurz darauf wurde er in einer Bahn in Richtung Bonner Innenstadt von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Bisher konnte der Mann nicht von der Polizei identifiziert werden, deshalb wurde nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Mannes veröffentlicht. Laut Polizei besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0228/150 zu melden.