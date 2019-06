Geldautomat in Bonn-Kessenich

Bonn-Kessenich. Am 21. Aprill hat ein bisher unbekannter Mann in Bonn-Kessenich mit einer gestohlenen Bankkarte mehrere hundert Euro von einem fremden Konto abgehoben. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2019

Die weiteren Ermittlungen nach dem Mann, der im April diesen Jahres an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Bonn-Kessenich mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben hat, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Auf richterlichen Beschluss hin wird daher nun ein Bild des Tatverdächtigen aus der Videoüberwachung veröffentlicht.

Foto: Polizei Bonn

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.