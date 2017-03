Polizei sucht Täter mit Foto

Bonn. Die Polizei Bonn ermittelt in einem Fall des versuchten sexuellen Missbrauchs eines achtjährigen Mädchens in Tannenbusch. Ein Bild aus einer Überwachungskamera zeigt den Tatverdächtigen.

Von ga-bonn.de, 03.03.2017

In Tannenbusch ist ein achtjähriges Mädchen am Donnerstagnachmittag von einem bislang unbekannten Mann verfolgt und attackiert worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Der Mann verfolgte das Mädchen demnach gegen 13.50 Uhr von einer Bushaltestelle auf der Riesengebirgsstraße bis zu ihrer Anschrift in der gleichen Straße. Er folgte ihr laut Polizei auch in den Hausflur und betrat mit ihr den Aufzug.

Dort erfasst er die Achtjährige und schlug ihr unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Dann zog er ihr laut Polizei eine Stofftasche über den Kopf und fasste ihr an den Hals. Nachdem das Kind sich erheblich wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Die Polizei konnte Videoaufnahmen einer Überwachungskamera im Haus sicherstellen, die den Tatverdächtigen zeigen. Diese wurden nun auf richterlichen Beschluss veröffentlicht:

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

stämmige Statur

Dreitagebart

trug eine graue Schiebermütze, eine dunkle Winterjacke und eine hellblaue Jeans

hatte eine beige Stofftasche und einen grauen Rucksack bei sich

Zeugen, die Hinweise zum Täter und/oder seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0228/150 in Verbindung zu setzen.