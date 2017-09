Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Ein bislang unbekannter Mann beraubte am Donnerstagnachmittag einen 28-Jährigen auf der Maxstraße in der Bonner Altstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2017

Zu dem Vorfall kam es am vergangenen Donnerstag gegen 16.30 Uhr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, riss der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand dem Opfer die Geldbörse aus der Hand. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Alter Friedhof.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

circa 1,90 Meter groß

schlank

schwarze, kurze, glatte Haare

schwarze Stoffjacke

blaue Jeans

dunkle Schuhe

Am Sonntagabend nahm die Polizei die Anzeige auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer die Tat beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/15-0

zu melden.