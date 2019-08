Polizei sucht Zeugen

Bonn. Ein unbekannter Mann ist am Mittwochnachmittag in eine Wohnung in Bonn-Plittersdorf eingebrochen. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2019

Am Mittwochnachmittag ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Bonn-Plittersdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter zwischen 14 und 17.30 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung auf der Straße "Am Büchel". Der Unbekannte soll ein Fenster gewaltsam aufgedrückt und mehrere Räume durchsucht haben. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang unklar.

Zuvor hatten Zeugen gegen 15 Uhr einen verdächtigen Mann auf dem Grundstück des Mehrparteienhauses gesehen. Er fragte nach einer an dieser Anschrift unbekannten Familie und habe sich verdächtig verhalten. Der Unbekannte wird als älterer Mann, 1,70 bis 1,74 Meter groß mit ergrauten, fettigen Haaren, die in einem Pferdeschwanz gebunden waren. beschrieben. Er trug ein helles Stoffhemd und eine dunkle Jeans. Außerdem nahmen die Zeugen einen auffallend starken Schweißgeruch wahr.

Hinweise zum Einbruch oder zu dem beobachteten Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.