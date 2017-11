Polizei in Bonn

In Röttgen ist ein Unbekannter in eine Tankstelle eingebrochen. (Symbolbild)

Bonn. Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Täter, der in der Nacht zu Mittwoch in eine Tankstelle in Bonn-Röttgen eingebrochen ist. Vermutlich hat sich der Verdächtige dabei an den Händen verletzt.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Mittwoch in eine Tankstelle in Bonn-Röttgen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, habe der mutmaßliche Täter gegen 01:30 Uhr eine Scheibe der Tankstelle an der Reichsstraße eingeschlagen und mehrere Stangen Zigaretten aus dem Kassenbereich entwendet. Dann sei er mit der Beute verschwunden.

Die Polizei vermutet, dass sich der Verdächtige bei seiner Tat an den Händen verletzt haben könnte. Sie fahndet nach dem Unbekannten. Der mutmaßliche Täter hat eine schlanke Figur, dünne Beine und trug einen dunklen Kapuzenpulli mit einem großen hellen Aufdruck auf der Brust. Ein helles Tuch hatte er während der Tat über Mund und Kinn gezogen und die Kapuze über den Kopf. Außerdem trug er eine dunkelbraune verschlissene Lederjacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und schwarze Handschuhe mit einer weißer Applikation auf dem Handrücken.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0228/150.