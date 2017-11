Polizei sucht Bankkarten-Dieb

Bonn/ Köln. Die Polizei sucht einen Unbekannten, der einem Bauarbeiter am Bonner Hauptbahnhof die Brieftasche gestohlen hat. An zwei Geldautomaten versuchte der Mann, Geld abzuheben.

Von Felix Schröder, 09.11.2017

Die Polizei sucht einen Bankkarten-Dieb, der am Mittwoch, den 26. Juli 2017, zwischen 9 Uhr und 18.30 Uhr einem Bauarbeiter am Bonner Hauptbahnhof die Geldbörse aus dem Baucontainer entwendet haben soll. Der geschädigte Bauarbeiter ist Kunde bei der Sparkasse Celle. Mit der Bankkarte aus der entwendeten Brieftasche hob der Verdächtige laut Angaben der Polizei an einem Geldautomaten der Sparkasse Köln/Bonn am Kölner Ebertplatz 100 Euro ab.

Foto: Bundespolizei Die Kölner Bundespolizei sucht diesen Mann!

In einer anderen Filiale versuchte der Verdächtige später 3500 Euro abzuheben. Die Bundespolizei veröffentlichte nach einem Beschluss des Amtsgerichtes die Bilder zur öffentlichen Fahndung. Wer die Person kennt und Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter 0800/6888000 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.