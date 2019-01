Polizei fahndet mit Bild

Auerberg. Ein Unbekannter hat im November einen 79-Jährigen in einem Geldinstitut bestohlen. Nun hat die Polizei ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.01.2019

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am 9. November gegen 10.40 Uhr 500 Euro aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten in Bonn-Auerberg gestohlen haben soll. Laut Bericht hatte ein 79-Jähriger den Betrag zuvor abgehoben, sich während des Vorgangs aber kurzzeitig an eine Angestellte gewandt. Als er zum Automaten zurückkehrte, war das Geld weg.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des mutmaßlichen Diebes veröffentlicht.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.