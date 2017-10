Polizei fahndet mit Foto

Bonn. Ein bislang unbekannter Mann soll eine junge Frau während einer Busfahrt in Bonn sexuell belästigt haben. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto einer Überwachungskamera nach dem Mann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2017

Die Polizei sucht mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann, der am 29. August dieses Jahres eine junge Frau in einem Linienbus in Bonn sexuell belästigt haben soll. Bislang führten die Ermittlungen der Polizei nicht zum Erfolg, deshalb wurde nun auf richterlichen Beschluss ein Foto aus dem Überwachungsvideo des Busses vom mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.