Polizei sucht weitere Opfer

Bonn. Am frühen Donnerstagmorgen wurden drei Frauen von einem bislang unbekannten Täter in der Bonner Innenstadt belästigt. Zuvor fragte der Mann die Frauen nach dem Weg.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.08.2017

An verschiedenen Orten in der Bonner Innenstadt wurden am frühen Donnerstagmorgen drei Frauen von einem bisher unbekannten Mann belästigt und unsittlich berührt. Laut Angabe der Polizei ereigneten sich die Vorfälle um 06.25, 8 und 8.10 Uhr in der Sandkaule, in der Friedrichstraße und am Friedensplatz. Der unbekannte Täter fragte zwei der Frauen jeweils zuvor nach dem Weg.

Der Mann wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß sein, mit einem dunklen Hautteint und grobporiger Gesichtshaut. Außerdem soll er kurze, dunkle Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und hatte einen Regenschirm bei sich. Der Unbekannte sprach Englisch mit Akzent.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass noch weitere Frauen von dem unbekannten Mann belästigt wurden und bittet mögliche Opfer sich unter 0228/150 zu melden.