Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Straßenraub in Bonn-Castell am Sonntagmorgen.

Bonn. Bei einem brutalen Überfall in Bonn-Castell hat am Sonntagmorgen ein Unbekannter Mann einen 35-Jährigen zu Boden gedrückt und gewürgt. Er entkam mit der Geldbörse und dem Handy seines Opfers. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

08.05.2017

Ein bislang unbekannter Mann soll am frühen Sonntagmorgen, 7. Mai, gegen 3.30 Uhr, einen 35-jährigen Mann auf der Graurheindorfer Straße beraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, näherte der Tatverdächtige sich dem Mann von hinten und schubste ihn in einen Hauseingang. Dort drückte er ihn gewaltsam zu Boden und würgte ihn. Dabei entnahm er Geldbörse und Mobiltelefon des 35-Jährigen aus dessen Taschen und flüchtete anschließend in unbekannter Richtung.

Zeugen beschreiben den Mann folgendermaßen:

Etwa 1,75 m groß

ca. 20-25 Jahre alt

dunkles Haar

bekleidet mit weißem T-Shirt, dunkler Hose und dunkler Jacke.

Wem zur Tatzeit eine verdächtige Person in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 zu melden.