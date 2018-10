Polizei sucht Zeugen

BONN. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in Bonn-Graurheindorf die Reifen von sieben Autos zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2018

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an gleich sieben Fahrzeugen in Bonn-Graurheindorf die Autoreifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter an Fahrzeugen zu schaffen, die auf der Estermannstraße, der Herseler Straße und der Werftstraße geparkt waren.

Die Bonner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 0228/150.