Sachbeschädigung in Bonn

Endenich/Dransdorf. Offenbar in Serie haben Täter in der Nacht die Außenspiegel von geparkten Autos in Endenich und Dransdorf zerstört. Die Polizei geht acht Fällen nach.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2018

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Endenich und Dransdorf Autospiegel beschädigt. Insgesamt acht beschädigte Fahrzeuge wurden der Polizei gemeldet.

Die Autos waren in der Straße "Auf dem Hügel" und der Grootestraße geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0228-150.