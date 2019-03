Vandalismus in der West- und Südstadt

Bonn. In der Bonner West- und in der Südstadt sind an Rosenmontag 28 Fahrzeuge zerkratzt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.03.2019

Die Polizei fahndet nach den noch unbekannten Personen, die in der Bonner West- und Südstadt 28 Autos beschädigt haben. Die Täter haben in der Nacht zu Rosenmontag in der Zeit zwischen 1 und 7 Uhr Fahrzeuge beschädigt, die an der Poppelsdorfer Allee geparkt waren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach seien alle Autos an der Fahrerseite zerkratzt worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und den Taten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.