41-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Bonn. Unbekannte sollen am Sonntag, 6. Mai, einen Bauzaun auf den Rad- und Fußweg an der Willy-Brandt-Allee gestellt haben. Ein Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Von Sebastian Meltz, 13.05.2018

Die Bonner Polizei ermittelt gegen „einen oder mehrere Unbekannte“, die womöglich gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen haben. Sie sollen am Sonntag, 6. Mai, gegen 10.40 Uhr einen Bauzaun auf den Rad- und Fußweg an der Willy-Brandt-Allee in Bonn gestellt haben.

Für einen Radfahrer hatte das ernstzunehmende Folgen. Der 41-Jährige bemerkte das Hindernis zu spät und prallte gegen den Zaun. Dabei zog er sich laut Polizeiangaben so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wer Hinweise zu dem oder den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bonn unter der Telefonnummer 0228/150 in Verbindung zu setzen.