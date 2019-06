Polizei-Hubschrauber kreiste

Bonn. Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Montag nach flüchtigen Autodieben gesucht. Die Unbekannten wurden kurzzeitig gesehen, konnten aber fliehen. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2019

Die Bonner Polizei sucht nach bislang unbekannten Einbrechern, die am Montagnachmittag im Rochusweg einen grauen Porsche 911 gestohlen haben sollen. Wie die Ermittler mitteilen, suchten die Täter gegen 14.30 Uhr das Grundstück des Einfamilienhauses auf, schlugen dann die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Haus.

Die Unbekannten stahlen unter anderem die Schlüssel zu dem grauen Porsche mit schwarzem Cabrio-Verdeck, der vor dem Haus geparkt war. Dabei wurden die Einbrecher von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei der Polizei auch einen Hubschrauber einsetzte, konnte eine Polizeistreife den gestohlenen Wagen im Bereich der Hausdorffstraße sehen, die Unbekannten konnten jedoch entkommen.

Die Diebe setzten ihre Flucht weiter fort über die Pützstraße in Richtung Nikolausstraße. Nachdem sie laut Polizei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in diese abgebogen waren, wichen sie einem entgegenkommenden Pkw über den Gehweg aus. Dabei touchierten sie mit dem Porsche die Hauswand und den entgegenkommenden Wagen, ehe sie ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fortsetzten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zu dem Fahrer des flüchtigen Autos liegen der Polizei bisher folgende Beschreibungsmerkmale vor: Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und schwarze, zur Seite gegelte Haare haben. Seine Statur wird als sportlich und sein Erscheinungsbild als gepflegt beschrieben. Der Mann soll einen Bart haben.

Hinweise zu dem Einbruch oder den Flüchtigen nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.