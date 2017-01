Einbruch in Bonn-Dransdorf

Die Polizei sucht nach der Frau, die mit ihrem Auto am Montag in Troisdorf einen Hund auf einem Zebrastreifen totgefahren hat.

20.01.2017 Bonn-Dransdorf. Am 19. Januar kam es in Bonn-Dransdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Diebe hebelten die Balkontüre auf und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Am Donnerstagnachmittag kam es in dem Straßenzug "Kleine Straße" in Bonn-Dransdorf zu einem Einbruch. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Einfamilienhaus ein. Sie hebelten dazu die Balkontüre an der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten die Zimmer gezielt nach Diebesgut.

Die Einbrecher stahlen unter anderem ein Notebook und eine Kamera und konnten mit ihrem Diebesgut unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Falls Sie Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, wenden Sie sich unter folgender Nummer an die Polizei: 0228-150.

