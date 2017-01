Raub in der Bonner Südstadt

24.01.2017 Bonn. Drei bislang Unbekannte haben am Samstagmorgen in der Bonner Südstadt einem Mann das Handygestohlen und sind entkommen. Die Polizei hofft auf Hinweise der Bevölkerung.

Am vergangenen Samstag ist es am frühen Morgen um ca. 05.45 Uhr in der Bonner Südstadt zu einem Überfall auf einen 30-Jährigen gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach bisherigem Sachstand verfolgten drei bislang Unbekannte den Mann, der auf dem Heimweg war. Die Täter holten ihr Opfer auf der Reuterstraße ein, überfielen es und raubten sein Handy. Sie konnten in bislang ungeklärter Richtung entkommen.

Die drei unbekannten Täter werden als etwa 1,75 m groß, ungefähr 25 Jahre alt und dunkelhaarig mit kurzem Haarschnitt beschrieben. Am Montagnachmittag wurde die Tat bei der Polizei angezeigt und diese hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228-150 entgegen. (Yannik Isajiw)