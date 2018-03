Polizeifahndung

Unbekannte haben im Dezember Geld aus dem Haribo-Store am Neutor entwendet.

Bonn. Unbekannte haben durch einen Geldwechselbetrug 370 Euro aus dem Haribo-Laden "Am Neutor" erbeutet. Sie wurden dabei von einer Videokamera erfasst. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

Drei unbekannte Personen werden von der Polizei verdächtigt, am 13. Dezember vergangenen Jahres - einem Mittwoch - in dem Haribo-Geschäft "Am Neutor" einen Geldwechselbetrug begangen zu haben.

Um 19.40 Uhr ließ sich ein Mann in dem Süßwarenladen Geld wechseln, während ein anderer Mann und eine Frau das restliche Personal ablenkten. "Durch einen Trick", so schreibt es die Polizei, erbeuteten die Unbekannten 370 Euro. Dabei wurden sie allerdings von einer Videokamera erfasst.

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn Diese Unbekannten werden von der Bonner Polizei gesucht.

Der an der Kasse stehende Mann fiel dem Kassenpersonal wegen seines in der oberen Zahnreihe auffälligen silbernen und goldenen Zahnersatzes auf. Wie auch sein Begleiter sprachen beide gebrochenes Englisch.

Auf richterlichen Beschluss wurden nun die Bilder der Personen veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen geben kann, kann sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung setzen.