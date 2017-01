Einbruch in Bonn-Tannenbusch

19.01.2017 BONN. Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus am Stralsunder Weg in Bonn-Tannenbusch eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 8 und 18.30 Uhr sind noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Tannenbusch eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei öffneten sie gewaltsam eine Terrassentüre und gelangten so in die Wohnung. Diese durchsuchten sie anschließend gezielt nach möglichem Diebesgut. Mit einem Laptop, einem Tablet, einer Kamera sowie einer Spielkonsole flüchteten sie schließlich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden. (ga)