Bonn-Poppelsdorf. In der Nacht zu Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Clemens-August-Straße in Poppelsdorf eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.04.2018

Die Einbrecher hatten Donnerstagnacht zwischen 1.45 Uhr und 7.30 Uhr eine Tür aufgehebelt und sich Zutritt zur Gaststätte verschafft. Sie öffneten gewaltsam mehrere Räume, brachen einen Zigarettenautomat auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Täter konnten unerkannt und unbemerkt vom Tatort entkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.