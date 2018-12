"Auf dem Hügel" in Endenich

BONN. Unbekannte Täter sind in das Studentenwohnheim "Auf dem Hügel" in Bonn-Endenich eingebrochen und haben Notebooks gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2018

Zwischen 16.30 und 19 Uhr sind am Mittwoch unbekannte Täter in ein Appartment eines Studentenwohnheims in der Straße "Auf dem Hügel" in Bonn-Endenich eingebrochen.

Laut dem Bericht der Polizei drückten sie an der Hausrückseite ein nach bisherigen Erkenntnissen nicht richtig verschlossenes Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchsuchten das Appartment und entwendeten zwei Notebooks sowie zwei Mobiltelefone ehe sie unerkannt flüchteten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Einbruchs um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.