Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Insgesamt fünf aufgebrochene Autos wurden der Polizei am Wochenende in der Bonner Weststadt gemeldet. Die Täter erbeuteten Wertgegenstände und konnten unentdeckt fliehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2018

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter fünf Autos in der Weststadt aufgebrochen. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter erbeuteten ein Navigationsgerät, Bargeld und eine Tasche. Laut Polizei begangen sie die Diebstähle vermutlich zwischen 12 Uhr am Sonntag und 13.15 Uhr am Montagmittag. Die Fahrzeuge standen auf der Wegelerstraße, auf dem Kreuzbergweg, dem Wittelsbacherring und der Endenicher Allee.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter 0228 150 entgegen.