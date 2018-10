Polizei sucht Zeugen

BONN. Unbekannte Täter haben in einer Tiefgarage in der Weiherstraße drei Autos aufgebrochen. Die Bonner Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2018

An gleich drei Fahrzeugen machten sich bislang Unbekannte am Montag in einer Tiefgarage in der Weiherstraße in der Bonner Nordstadt zu schaffen.

Laut Mitteilung der Polizei schnitten sie in der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 12 Uhr an zwei Autos das Verdeck auf, bei einem weiteren schlugen sie die Seitenscheibe ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter aus einem Mazda Münzgeld und CDs.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 0228/150.