Friedhof in Bonn

BONN. In Bonn-Auerberg wurden am Wochenende mehrere Autos aufgebrochen. In zwei Fällen hatten die Besitzer ihre Wagen nur für wenige Minuten am Nordfriedhof geparkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.07.2019

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende zwei Autos am Bonner Nordfriedhof aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Besucher ihre Fahrzeuge nur für wenige Minuten auf der Hans-Herter-Straße und dem Antilopenweg abgestellt. Als sie zurückkamen, war jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen - eine Handtasche und ein Portemonnaie wurden gestohlen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde am Samstag auch auf der angrenzenden Friedrich-Wöhler-Straße mit einem Stein eine Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Auch hier wurde ein Portemonnaie gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Bislang gibt es keine Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.