Kirschblüte in der Altstadt

Bonn. Unbekannte haben über Nacht auf der Heerstraße und der Breite Straße 43 Kirschbäume beschmiert. Die Stadt Bonn sucht nach den Tätern. Im vergangenen Jahr gab es einen ähnlichen Vorfall in Zusammenhang mit der Kirschblüte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

In der vergangenen Nacht haben bislang unbekannte Personen mehrere Kirschbäume auf der Heerstraße und der Breite Straße beschmiert. Wie die Stadt Bonn bekannt gab, wurden an die Bäume Wörter wie "Baum" und "fällt" geschrieben sowie weiße Striche gemalt. Wie Polizeisprecher Robert Scholten bestätigte, wurden insgesamt 43 Bäume beschmiert. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und ermittelt in Richtung möglicher Sachbeschädigung.

Die Stadt weißt darauf hin: "Falls sich die Farbe mit Wasser nicht abwaschen lässt, kann man die Schmierereien leider nicht mehr entfernen, da man sonst die Rinde und somit auch den Baum beschädigen würde." Wie Scholten weiter mitteilte, liegt ein Strafantrag des Amts für Stadtgrün der Stadt Bonn bereits bei der Polizei vor.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter info-stadtgruen@bonn.de oder 0228/774499 an die Stadt zu wenden.

Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Aktion in Zusammenhang mit der Kirschblüte. Damals hatten Unbekannte über Nacht unzählige Plakate in der Altstadt aufgehängt, auf denen sie damit drohten, 7000 Nägel in die Stämme zu hämmern.

Weitere Berichterstattung folgt.