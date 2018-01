Privater Autohändler

Bonn. Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende 18 Autos eines Autohändlers in Tannenbusch beschädigt. Sie zerstachen Reifen und zerkratzten die Lackierung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

In Bonn-Tannenbusch haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende die Fahrzeuge eines Autohändlers beschädigt. Die Autos standen nach Angaben der Polizei auf dem Privatgelände an der Hohen Straße zum Verkauf bereit, als die Täter deren Reifen zerstachen und die Lackierung mehrerer Fahrzeuge zerkratzen.

Ingesamt wurden auf diese Weise 18 Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Wer im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.