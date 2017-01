Übergangslösung für die Bonner Wache

18.01.2017 Bonn. Die Wache Gabi ist ab Freitag nicht mehr im Bonner Loch zu finden. Während des Umzugs an den neuen Standort ist die Wache bis Samstagnachmittag geschlossen.

Der Umzug der Wache Gabi vom Bonner Loch in ihr Übergangsdomizil an der Maximilianstraße steht kurz bevor. Laut Presseamt schließt Gabi am Freitag um 1 Uhr, an ihrem neuen Standort stehen Stadt und Polizei dann am Samstag ab 16 Uhr wieder zur Verfügung.

Während des Umzugs ist die Wache geschlossen. In dieser Zeit werden die Aufgaben von der Polizeiwache an der Bornheimer Straße 19 und den anderen Einsatzkräften des Stadtordnungsdienstes übernommen, so das Bonner Presseamt. Dessen Leitstelle ist montags bis freitags von 7 bis 1 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 1 Uhr unter 02 28/77 33 33 erreichbar, die Polizei unter 02 28/1 50.

Wie berichtet, muss die Wache an die Maximilianstraße umziehen, da sich der Umbau der Räume in der Cassius-Bastei, wo Gabi endgültig unterkommen soll, bis September verzögert. (Ayla Jacob)