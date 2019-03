Straße bei Auerberg gesperrt

BONN. Die Kölnstraße ist aktuell in Fahrtrichtung Innenstadt in Höhe der Kopenhagener Straße in Auerberg gesperrt. Dort ist ein Baum umgestürzt und auf einen Pkw gefallen. Seitdem blockiert er die Straße.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.03.2019

Kein Durchkommen gibt es aktuell auf der Kölnstraße in Bonn-Auerberg in Fahrtrichtung Zentrum. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist dort gegen 12.45 Uhr ein Baum umgestürzt.

Dieser sei auf einen Pkw und die Straße gefallen, die er seitdem blockiert. Die Fahrbahn ist in Höhe der Einmündung zur Kopenhagener Straße gesperrt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Baum zu beseitigen. Verletzte gibt es nach ersten Informationen nicht.