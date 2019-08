Die in den USA beliebte Burgerkette "Five Guys" kommt nach Bonn.

Bonn. In der Bonner Restaurantszene wird es zukünftig einen prominenten Neuzugang geben. Die US-Burgerkette "Five Guys" wird gegenüber vom Hauptbahnhof eine Filiale eröffnen. Außerdem wird ein bekanntes Sportartikelunternehmen in das Urban Soul einziehen.

Von Felix Schröder, 09.08.2019

Diese Meldung wird viele Burgerfans aus dem Rheinland freuen: Die US-Burgerkette "Five Guys" wird eine Filiale gegenüber vom Hauptbahnhof eröffnen. Das teilten Pressevertreter des Quartiers "Urban Soul" am Freitag mit.

Hierzulande verkauft die Schnellrestaurantkette in bislang jeweils zwei Filialen in Berlin und München, im Centro-Einkaufszentrum in Oberhausen, Frankfurt und in Essen ihre Burger an deutsche Kunden.

Außerdem kündigten die Planer des Urban Soul, dessen Fläche mittlerweile zu 80 Prozent vergeben sei, weitere Mieter an. Neben der Burgerkette wird der Sportartikelanbieter JD Sports seine erste Filiale in Bonn eröffnen. Das Unternehmen aus Großbritannien verkauft Sneaker und Streetwear; geplant ist ein für zwei Etagen konzipierter "Flagship-Store".

Im Untergeschoss bei den Zugängen zur U-Bahn und zum Hauptbahnhof soll - gegenüber vom Lidl-Markt - ein weiterer Starbucks öffnen.

Bislang war bekannt geworden, dass das Motel One als Hauptmieter einzieht. Daneben können sich Kunden auf das Restaurant Sander, das Fitnessstudio XtraFit und Lidl freuen.

Das Urban Soul soll im Sommer 2020 eröffnet werden, das Hotel soll nach derzeitigem Stand im vierten Quartal 2020 folgen. Das gegenüberliegende City Office würde demnach bereits im 2. Quartal 2020 fertig sein. Derzeit würden Gespräche für die verbleibenden freien Handels- und Gastronomieflächen geführt.