Bahnen werden umgeleitet

Bonn. Aufgrund eines Oberleitungsschadens in der U-Bahn-Haltestelle "Bundesrechnungshof" fahren aktuell keine Bahnen mehr im Tunnel ab Hauptbahnhof. Die Stadtwerke setzen Ersatzbusse ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.09.2018

Der U-Bahn-Tunnel in Bonn ist aktuell nicht für Bahnen zu befahren. Wie die Stadtwerke Bonn am frühen Nachmittag mitteilten, gibt es einen Oberleitungsschaden in der U-Bahn-Haltestelle "Bundesrechnungshof".

Die Bahnen der Linien 16 und 63 enden am Hauptbahnhof beziehungsweise an der Olof-Palme-Allee, die Linie 66 fährt von Siegburg bis Bonn Hauptbahnhof und dann über Beuel weiter nach Bad Honnef.

Für die Strecke zwischen Bonn Hauptbahnhof und Olof-Palme-Allee werden Busse als Ersatz eingesetzt. Die Störung wird nach Angaben der Stadtwerke Bonn noch bis mindestens 16.30 Uhr andauern. Fahrgäste sind keine mehr im Tunnel.