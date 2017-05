Polizeifahndung in Bonn

Bonn. Durch einen Trickbetrug an der Supermarktkasse erschwindelte sich ein Unbekannter am Mittwochabend, gegen 17.50 Uhr, 200 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

11.05.2017

Bei einem Geldwechsel in einem Supermarkt am Lievelingsweg hat ein unbekannter Trickbetrüger durch ein Täuschungsmanöver 200 Euro erbeutet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Mittwochabend, 5. April, gegen 17.50 Uhr. Dabei wurde er allerdings gefilmt, sodass die Polizei nun mit Bildern nach ihm suchen kann.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei fahndet nach diesem Trickbetrüger, der 200 Euro erbeutet hat.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei Bonn unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.