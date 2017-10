Enkeltrick und falsche Wasserwerker

Inhaltsverzeichnis 1. Trickbetrüger überrumpeln ahnungslose Bürger im Raum Bonn 2. Gesucht: falsche Wasserwerker an der Haustür

Bonn / Königswinter / Siegburg. Am Telefon oder an der Haustür überrumpeln aktuell wieder Trickbetrüger ahnungslose Bürger im Raum Bonn. Vor allem ältere Leute sind bevorzugte Opfer der falschen Enkel oder Wasserwerker.

Von Dierk Himstedt, 06.10.2017

Am Freitag haben sich mehrere Bürger aus Bonn, Bornheim, Königswinter und Bad Honnef an die Polizei gewandt, weil sie von Telefonbetrügern

angerufen wurden.



Die betroffenen Bürger gaben an, dass die Täter mit dem bekannten "Enkeltrick versuchten", an das ersparte Geld der angerufenen Senioren zu gelangen. Bislang durchschauten die Angerufenen den Trick schnell und fielen nicht auf die Betrüger rein. Die Polizei schließt allerdings nicht aus, dass die Täter noch weitere Anrufe tätigen und warnt deshalb erneut vor dieser Masche.

Folgende Hinweise sollten die Betroffenen am Telefon beachten:

1) Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Enkel, Nichte, sonstige Verwandte oder Bekannte ausgeben und Geldforderungen stellen. Rufen Sie bei ihrem Verwandten oder Bekannten an und vergewissern Sie sich, ob diese tatsächlich angerufen hat und Geld benötigt!

2) Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse.

3) Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen. Stellen Sie dem Anrufer gezielt Fragen nach seinem familiären Umfeld,

zum Beispiel nach dem Namen der Mutter oder dem Wohnort und bestehen Sie auf die Beantwortung.

4) Halten Sie nach einem Anruf, in dem an Sie finanzielle Forderungen wurden, mit anderen Familienangehörigen Rücksprache, auch wenn der Anrufer Sie auffordert, mit niemanden darüber zu sprechen.

5) Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln.

6) Wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei, wenn Sie den geringsten Zweifel haben. Dort wird man den Sachverhalt mit Ihnen erörtern und Ihnen wichtige Verhaltenshinweise geben.